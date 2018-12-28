Против начальника колонии, где сидела Толоконникова, возбудили дело

В Мордовии Следственный комитет возбудил уголовное дело против исполняющего обязанности начальника колонии, где отбывала наказание участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.

Как говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия, дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Юрия Куприянова обвиняют в том, что он незаконно организовал привлечение осужденных, содержащихся в исправительной колонии №14 в Зубово-Полянском районе без их согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе в ночное время.

Несколькими днями ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о том, что в ходе проверки в колонии выявила факты рабского труда осуждённых женщин. В ведомстве заявили, что женщины шили одежду с семи утра до часу ночи. Осуждённые, как утверждается, выполняли заказы для коммерческих фирм и шили вещи для семей сотрудников колонии. Во время проверки работники исправительного учреждения пытались скрыть записи видеокамер.

Надежда Толоконникова, которая отбывала в этой колонии наказание после того, как вместе с Марией Алехиной была осуждена к двум годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве за так называемый панк-молебен в московском храме Христа Спасителя, ещё осенью 2013 года рассказала о принудительном труде заключённых на швейном производстве по 12–16 часов в день. Толоконникова тогда объявляла голодовку в знак протеста против этого и против угроз со стороны администрации. Куприянов в то время был заместителем начальника колонии. По словам Толоконниковой, он в беседе с ней утверждал: "По политическим взглядам я – сталинист".

Участницу Pussy Riot тогда перевели в другую колонию. Проверка же в колонии №14 тогда, как утверждалось, не выявила нарушений.