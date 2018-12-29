Три человека погибли при подрыве туристического автобуса в Египте

В Египте при подрыве туристического автобуса погибли трое граждан Вьетнама и местный гид. Еще 11 человек получили ранения, большинство из них тоже вьетнамские туристы.

Взрыв произошел вчера вечером примерно в четырёх километрах от комплекса пирамид в Гизе. Самодельное взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало, когда туристы проезжали мимо. Одна сторона автобуса сильно повреждена.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. Это первое нападение на иностранцев в Египте более чем за год.

После волнений 2011-го года и последующих политических изменений число приезжающих в страну туристов резко снизилось. Это негативно отразилось на экономике Египта, для которого туризм всегда приносил значительные доходы в государственный бюджет.