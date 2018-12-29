Россия запретила ввоз украинских промтоваров и сырья

Россия ввела эмбарго на ввоз в страну промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также сырья и продовольствия, производимых на Украине или перемещаемых через ее территорию. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В пресс-службе правительства заявляют, что Москва может отменить эмбарго, если Киев снимет запрет на ввоз конкретных российских товаров.

Ранее на этой неделе правительство России расширило список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых введены санкции. ​Дмитрий Медведев заявил, что это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан. Теперь в санкционном списке 567 физических и 75 юридических лиц.

Киев в ответ заявил о подготовке новых санкций в отношении Москвы.