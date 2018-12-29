В Иркутске следователя по делу о пытках подозревают в подлоге

В Иркутской области возбуждено дело в отношении Сергея Лысых, который расследовал сообщение о пытках в полицейском участке многодетной матери Марины Рузаевой. Сотрудника следственного управления подозревают в фальсификации доказательств.

В фонде "Общественный вердикт" настаивают, что куртку Рузаевой, в которой ее предположительно пытали током, подменил кто-то из следователей. В результате эксперты не нашли на одежде повреждений. Правозащитники считают, что именно это послужило поводом для расследования в отношении следователя Сергея Лысых.

На этой неделе стало известно, что Следственный комитет Иркутской области вновь прекратил дело о пытках Марины Рузаевой. Следователь сослался на слова обвиненных в пытках полицейских, которые заявили, что не пытали пострадавшую. Показания Рузаевой он посчитал непоследовательными, а слова ее мужа – недостоверными.

Жительница города Усолье-Сибирское в Иркутской области Марина Рузаева больше 2 лет пытается привлечь к ответственности полицейских, которых обвиняет в пытках. По словам потерпевшей, ее пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа.​

Правозащитникам Иркутска удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении майора Дениса Самойлова и оперативных сотрудников Александра Корбута и Станислава Гольченко, но в суд оно так и не попало.