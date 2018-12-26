В Иркутске прекратили дело о пытках многодетной матери в полиции

В Иркутске Следственный комитет России закрыл дело о пытках в полицейском участке многодетной матери Марины Рузаевой. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Дело было прекращено ещё 25 ноября, однако пострадавшей и её адвокатам об этом стало известно только сейчас. Следователь сослался на слова обвинённых в пытках полицейских, которые заявили, что не пытали Рузаеву. Показания пострадавшей он посчитал непоследовательными, а слова её мужа недостоверными. Также сообщается о том, что в деле могли подменить одну из улик - куртку, в которой была Рузаева во время задержания.

Жительница города Усолье-Сибирское в Иркутской области Марина Рузаева больше 2 лет пытается привлечь к ответственности полицейских, которые пытали её в участке. По словам потерпевшей, её пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа.

Правозащитникам Иркутска удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении майора Дениса Самойлова и оперативных сотрудников Александра Корбута и Станислава Гольченко, но в суд оно так и не попало.