Путин и Лукашенко вновь встретились в Кремле – и вновь ничего нового

Президент России Владимир Путин и его президент Белоруссии Александр Лукашенко провели в субботу в Кремле переговоры, продолжавшиеся более трёх часов. Как и несколько дней назад, 25 декабря, во время подобных переговоров, ни о каких конкретных договорённостях или цифрах не сообщалось. Агентство ТАСС сегодня повторило, что "на предыдущих переговорах в Москве была достигнута договоренность о создании рабочей группы" из членов правительств двух стран "для обсуждения вопросов интеграции и аспектов, остающихся нерешенными".

Одним из главных для Минска является вопрос ценообразования на российский газ, отмечает ТАСС. Россию, в частности, беспокоят периодические нарушения таможенного режима между странами, в том числе нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию России. Однако, что именно планируется сделать обеими сторонами для решения этих вопросов, не сообщается.

В начале сегодняшних переговоров, Путин не исключил, что может возникнуть "хорошая традиция" встречаться перед Новым годом. Лукашенко с этим согласился, информирует ТАСС.