Кремль прокомментировал возможность присоединения Белоруссии

В Кремле отвергли возможность присоединения Белоруссии к России. Москва и Минск "движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Москве сегодня проходят переговоры лидеров России и Белоруссии. За неделю это уже вторая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Первая прошла четыре дня назад. Ей предшествовали резкие заявления с обеих сторон. Лукашенко фактически обвинял Россию в стремлении подчинить Беларусь, вплоть до аннексии.

Российские представители, в свою очередь, утверждали, что Минск хочет сохранить незаслуженные торговые преференции.