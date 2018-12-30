МИД РФ обвинил хакеров в утечке данных сотрудников Би-би-си

МИД России утверждает, что публикация личных данных журналистов московского бюро британской вещательной корпорации Би-би-си может быть связана с хакерской атакой, якобы осуществленной в декабре на интернет-ресурсы посольства России в Лондоне.

На сайте МИД опубликованы ответы российского внешнеполитического ведомства на вопросы Би-би-си. На вопрос о том, причастны ли российские власти к публикации списка, дан ответ, что такое предположение является абсурдным.

Как именно данные о сотрудниках Би-би-си - живущих в Москве гражданах России - могли попасть в интернет-ресурсы посольства в Лондоне, из ответа МИД не ясно.

На вопрос об отношении к публикации личных данных журналистов МИД России заметил, что препятствование работе журналистов недопустимо, и вспомнил о существовании на Украине сайта "Миротворец", а также публикацию в газете Sunday Times, где были опубликованы фото и имена восьмерых сотрудников агентства Sputnik в Британии.

25 декабря сайт pikabu.ru, сайт segodnya.ru, а также сообщество "ВКонтакте" под названием "За Матушку-Россию" опубликовали список 44 сотрудников Би-би-си, работающих в России, включая их полные имена и фотографии. Сайт segodnya.ru озаглавил список "Наш ответ Чемберлену".

Издание "Проект" со ссылкой на свои источники, в частности в московской редакции Би-би-си, утверждает, что этот список могли передать для публикации сотрудники российских государственных органов - данные о ряде сотрудников отсутствуют в публичном доступе, а сам список полностью совпадает со списком аккредитованных в МИД журналистов Би-би-си.

Би-би-си ранее направила официальную жалобу в Министерство иностранных дел России в связи с публикацией персональных данных сотрудников корпорации. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жалобу пока не получали. Би-би-си в своем обращении подчеркивает, что корпорация – независимое медиа, главный принцип которого – беспристрастное и объективное освещение событий. Би-би-си не имеет влияния ни на политику британского правительства, ни на публикации других СМИ. Глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус заявил: "Нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом".