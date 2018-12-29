Би-би-си направила официальную жалобу в МИД России

Би-би-си направила официальную жалобу в министерство иностранных дел России в связи с публикацией персональных данных работающих в Москве сотрудников корпорации. Об этом сообщается на сайте британской вещательной корпорации.

25 декабря сайт pikabu.ru, сайт segodnya.ru, а также сообщество "ВКонтакте" под названием "За Матушку-Россию" опубликовали список 44 сотрудников Би-би-си, работающих в России, включая их полные имена и фотографии. Сайт segodnya.ru озаглавил список "Наш ответ Чемберлену". В публикации упоминалось, что недавно в западных СМИ был опубликован список российских журналистов, а "найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории РФ и во всем видят заговор, не составит никакого труда".

Речь шла о заметке в газете Sunday Times, которая опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. Би-би-си не публиковала этот список. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские дипломаты "разрабатывают вопрос контрмер".

Би-би-си в своем обращении подчеркивает, что корпорация –независимое медиа, главный принцип которого – беспристрастное и объективное освещение событий. Би-би-си не имеет влияния ни на политику британского правительства, ни на публикации других СМИ.

Глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Ангус заявил: "Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Безопасность наших сотрудников в Москве является нашим приоритетом. Для нашей аудитории в Великобритании и по всему миру важна работа, которую московское бюро Би-би-си выполняет на протяжении многих лет".

нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, предоставленные российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом

"Мы всегда работали в России в соответствии с российским законодательством и добросовестно следуем правилам лицензирования и получения аккредитаций. Поэтому нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом", – добавил Джейми Ангус.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал 28 декабря, что Кремль не одобряет публикацию персональных данных сотрудников Би-би-си, но относится к этому "с пониманием".