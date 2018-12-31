Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве клиентки сервиса BlaBlaCar

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца Виталия Чикирева, задержанного по делу об исчезновении клиентки сервиса BlaBlaCar Ирины Ахматовой. В Следственном комитете заявили, что подозреваемый дал признательные показания. "Интерфакс" отмечает, что Чикирев ранее был судим за изнасилование и разбой.

29-летняя Ирина Ахматова пропала 23 декабря. Она направлялась на личном автомобиле из центра Москвы в Тулу. По данным следствия, на юге столицы женщина взяла попутчика, которого она нашла при помощи сервиса BlaBlaCar.

Тело женщины до сих пор не найдено. По данным тульского издания MySlo.ru, автомобиль пропавшей обнаружили в Ярославле. На машине не было номеров, а салон был вымыт изнутри, уточняет портал 76.ru. СМИ пишут, что попутчик Ирины Ахматовой был зарегистрирован под именем Сергей и использовал чужую фотографию.