Тихий праздник упертых коммунистов. 60-летие революции на Кубе

Республика Куба 1 января отмечает праздник "Триумф революции" – 60-летие прихода к власти Фиделя Кастро и его товарищей, быстро объявивших вскоре о социалистическом устройстве нового государства и дружбе с Москвой. Кубу в России, как ранее в СССР, многие продолжают называть "Островом свободы", хотя братья Кастро навязали народу коммунистическую идеологию и установили на Кубе режим, остающийся и в XXI веке одним из самых жестких в мире – несмотря на все социально-экономические реформы последних лет. Кубинская революция не закончится, видимо, еще очень долго.

31 декабря 1958 года коррумпированный президент Кубы Фульхенсио Батиста узнал от своих генералов, что в результате последнего сражения под четвертым по величине городом Санта-Клара 3500 солдат его армии, противостоявшие примерно 350 партизанам Че Гевары, были разбиты, и что вся его армия в целом полностью утратила боеспособность – наступление повстанцев на столицу остановить более было невозможно и некем. В новогоднюю ночь Батиста и еще более 100 его приближенных, в том числе его личный друг, знаменитый гангстер Меер Лански, бежали с острова на самолетах.

Батиста скрылся не в США (Пентагон заявил, что президентский самолет, если он нарушит американское воздушное пространство, собьют), а в соседней Доминиканской республике, у другого диктатора, Рафаэля Трухильо. 1 января отряды повстанцев из революционного "Движения 26 июля" (позднее ставшего фундаментом Компартии Кубы) вошли в Гавану и во второй по значению город Сантьяго-де-Куба на юго-востоке. 8 января в столицу страны торжественно въехал сам Фидель Кастро, вместе с братом Раулем и другими товарищами.

31 декабря 2018 года с 60-й годовщиной революции кубинских руководителей, Председателя Госсовета и Совета министров 58-летнего Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса и Первого Секретаря ЦК и главу Политбюро Коммунистической партии Кубы 87-летнего Рауля Кастро из немногочисленных лидеров других стран мира поздравил одним из первых президент России Владимир Путин, в своем послании подчеркнувший "стратегический характер партнерства" между Москвой и Гаваной и то, что Куба "остается надежным союзником России". Путин отметил, что в последние годы отношения России и Кубы переживают новый взлет, что подтвердил и визит Диаса-Канеля в Москву прошлой осенью.

28 декабря Мигель Диас-Канель в статье в ежедневной газете "Гранма", официальном печатном органе ЦК кубинской компартии, вновь подчеркнул, что Куба не свернет с "революционного пути": "Более полувека трудностей и клеветы со стороны врагов не смогли подточить колонны храма нашей веры! Это революция Фиделя и заветы Хосе Марти! Мы вступаем в 60-й год революции, храня достоинство наших основателей, нетронутое и преумноженное благодаря тому, что в каждый момент каждый из нас делал то, что требовала история!".

Новый кубинский лидер еще во время своего избрания в апреле уходящего года, которое многим тогда казалось сенсацией (ведь впервые за 59 лет первые посты в государстве занял человек, не носивший фамилию Кастро!), выступая перед депутатами Национальной ассамблеи, твердо заявил: "Политика Кубы остается неизменной. Куба не станет ни с кем обсуждать свои основополагающие принципы и никому не уступит под давлением и угрозами".

Как стало известно в конце осени, видимо, для противостояния этим угрозам (исходящим, разумеется, из Вашингтона) Москва выдает Гаване новый государственный кредит в размере около 50 миллионов долларов, для покупки российской военной техники, в первую очередь танков и вертолетов. При этом Кремль еще в 2014 году списал 90 процентов кубинского долга в размере 32 миллиардов долларов, оставшегося еще со времен Советского Союза, а в 2015 году одолжил почти 1,5 миллиарда долларов на строительство ТЭС вблизи кубинской столицы. Кроме этого, Россия готова потратить более 10 миллионов долларов на реставрацию знаменитого купола Капитолия в Гаване.

В отношении Кубы продолжает действовать американское торгово-экономическое эмбарго, введенное еще в 1961 году после национализации всей собственности, принадлежавшей гражданам США. Несмотря на некоторое подобие смягчения в отношениях Вашингтона и Гаваны и наметившееся потепление во времена президентства Барака Обамы, после прихода в Белый дом Дональда Трампа все вернулось на круги своя – в ноябре 2018 года Госдепартамент США добавил 26 кубинских государственных организаций в длинный перечень юридических лиц, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено осуществлять финансовые трансакции. В заявлении Госдепартамента подчеркивалось, что это сделано, чтобы американские деньги не оказывались в руках кубинских военных и спецслужб. В "черный список" (в котором теперь оказались в общей сложности 205 организаций и компаний Кубы), к примеру, попали отели, настоящими владельцами которых являются кубинские генералы – в столице, на курорте Варадеро и в нескольких национальных парках.

Незадолго до Нового года, 23 декабря, Национальная ассамблея Кубы утвердила проект новой Конституции, референдум по которой намечен на 24 февраля. До сих пор в стране действует Конституция, принятая еще в 1976 году при Фиделе Кастро, хотя в начале 21-го века в нее несколько раз вносились небольшие изменения. В новом основном законе страны по-прежнему будут закреплены руководящая роль Коммунистической партии и социалистический характер государства, хотя документ впервые с 1960 года признает отказ от курса на построение полного коммунизма и ограниченное понятие частной собственности. После принятия новой Конституции на Кубе появится пост президента (а не Председателя Госсовета, как сейчас), пребывание которого в должности главы государства будет ограничено двумя пятилетними сроками. В текст также собирались включить параграф, разрешающий заключение однополых браков, однако в финальной редакции он был удален.

Как ни странно, в этом году, в отличие от 1 января 2009 и 2014 годов, никаких ярких и помпезных торжеств по случаю 60-летия Кубинской революции не будет. Как заявил ЦК Компартии, с учетом объявленного курса на жесточайшую экономию государственных средств все пройдет тихо и скромно, без обилия традиционных партийных мероприятий, красных флагов, аплодисментов и восторженных лиц трудящихся в залах – что, впрочем, не должно повлиять на строгую стилистику произносимых речей на вечную революционную тему.

Сам Мигель Диас-Канель в последнее время старается казаться современным и молодым лидером – что удается ему довольно легко на фоне предшественников, Фиделя и Рауля Кастро. Видимо, следуя примеру других левых лидеров Латинской Америки, перед Новым годом и празднованием 60-летия революции он заявил, что начинает использовать YouTube, интернет и телевидение для усиления своего "контакта с людьми". Диас-Канель также призвал всех членов Совмина участвовать в политическом ток-шоу Mesa Redonda ("Круглый стол") в конце года, чтобы рассказать о своей работе. В прошлом августе кубинский лидер открыл личный аккаунт в Твиттере – и начал там писать с собственного iPhone, который на Кубе не продается. В каждом из первых 43 твитов Мигеля Диас-Канеля содержались цитаты из речей и статей Фиделя Кастро.

В последнюю неделю 2018 года Мигель Диас-Канель похвалил идею создания "электронного правительства", которое активно пользовалось бы соцсетями и всеми достижениями эпохи цифровых технологий, однако намекнул, что Куба под его руководством не примет никакие предложения иностранных компаний о расширении доступа кубинцев к Интернету. Ранее кубинским властям такую помощь предложили Google и испанская компания Telefónica, а министр связи Кубы Хорхе Луис Пердомо признал, что судьба единственной в стране государственной телекоммуникационной компании-монополиста Etecsa на 90 процентов зависит от притока иностранных инвестиций.

Etecsa недавно впервые начала предлагать на Кубе услуги мобильного интернета через 3G-соединения – по ценам, абсолютно недоступным для обычных граждан. 4 гигабайта продаются по цене около 34 долларов в месяц – а это по- прежнему средняя месячная зарплата квалифицированного кубинского рабочего.