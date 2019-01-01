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Ким Чен Ын упрекнул США в одностороннем подходе к разоружению

Трансляция новогоднего обращения Ким Чен Ына, Сеул, 31 декабря 2018 года

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Пхеньян полон решимости продолжать процесс ядерного разоружения Корейского полуострова, однако политика США может заставить его искать для этого "другой путь". Об этом в новогоднем обращении заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он уточнил, что потребность в новом пути возникнет, если Соединённые Штаты не перестанет требовать от Северной Кореи односторонних действий. ​

Ким Чен Ын подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время. Кроме того, северокорейский лидер призвал Южную Корею прекратить совместные военные учения с "внешними силами" и продолжить многосторонние переговоры по сохранению мира на Корейском полуострове.

Вашингтон пока не прокомментировал заявление Ким Чен Ына. В Сеуле приветствовали выступление лидера КНДР. По мнению южнокорейских властей, сказанное Ким Чен Ыном говорит о заинтересованности Пхеньяна в развитии отношений с США и Южной Кореей.

Вашингтон настаивает на полном ядерном разоружении Северной Кореи. В США считают, что только после этого можно рассмотреть отмену многочисленных санкций в отношении КНДР. Пхеньян критикует такую позицию, считая подход Белого дома односторонним.

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