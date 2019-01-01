Шоумен Зеленский будет баллотироваться в президенты Украины

Шоумен и продюсер Владимир Зеленский объявил о планах баллотироваться в президенты Украины. Он выступил с обращением к гражданам Украины на телеканале "1+1". Обращение Зеленского пустили в эфир за несколько минут до наступления Нового года. Для этого телеканал передвинул новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Оно вышло уже в 2019 году.

Зеленский сказал, что в сложившейся ситуации у каждого украинца есть три пути. Первый — жить как живешь и плыть по течению, второй — уехать на заработки за границу и третий, который выбрал он.

Избирательная кампания на Украине официально началась 31 декабря. Выборы состоятся 31 марта. Согласно соцопросам, сейчас среди возможных кандидатов лидирует глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Второе место занимает Зеленский. Порошенко находится на третьем месте в рейтинге. ​

На Украине Зеленского считают человеком, близким к одному из самых богатых бизнесменов Игорю Коломойскому. Именно ему принадлежит телеканал "1+1, в эфире которого прозвучало выступление Зеленского.