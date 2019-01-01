В Токио сторонник "Аум Синрикё" совершил наезд на пешеходов

В Токио 21-летний мужчина совершил наезд на пешеходов в знак протеста против казни членов запрещенной в ряде стран религиозной организации "Аум Синрикё". По данным телеканала CNN, ранения получили девять человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Сообщается, что инцидент произошел в популярном у туристов квартале Харадзюку. Подозреваемый задержан по делу о покушении на убийство. По данным СМИ, в его автомобиле нашли много керосина.

Этим летом в Японии казнили основателя "Аум Синрикё" Сёко Асахару (Тидзуо Мацумото) и двенадцать членов организации. Их признали виновными в подготовке и совершении терактов.