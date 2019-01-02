Число жертв в Магнитогорске возросло до 14 человек

Число жертв взрыва в жилом доме в Магнитогорске возросло до 14 человек. Погибших извлекли из-под завалов на месте рухнувшего при взрыве подъезда. Неизвестной остаётся судьба около 30 человек. Сегодня в Челябинской области день траура.

В МЧС отмечают, что работы по разбору завалов и поиску людей ведутся в четыре смены.

В Следственном комитете заявили, что подтверждений версии теракта в Магнитогорске нет. Заявление сделали из-за сообщений в СМИ, которые вчера вечером написали о возможном террористическом следе. В частности, источник издания Znak.com рассказал, что квартиру, в котором произошел взрыв, за день до трагедии снял некий мужчина. Впоследствии там якобы нашли следы взрывчатки. Следователи утверждают, что следов взрывчатых веществ не обнаружено.

Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске рухнули перекрытия. Приоритетной версией произошедшего следствие называет взрыв бытового газа.