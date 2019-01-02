Россиянку, задержанную в Финляндии по запросу США, оставили под стражей. Такое решение принял суд в Хельсинки, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной.

Американские власти подозревают 30-летнюю Миру Тэраду (до 2017 года – Оксана Вовк) в нарушении законов о борьбе с распространением наркотиков и отмыванием денег. Россиянка была задержана в середине декабря в аэропорту Вантаа. Она летела из Санкт-Петербурга в Испанию. Финские пограничники предъявили ей ордер Интерпола, выданный по запросу США, и поместили под стражу.

Решение об экстрадиции россиянки будет принимать Министерство юстиции Финляндии на основании рекомендаций Верховного суда страны. В настоящее время финские власти ожидают от США доказательств вины Тэрады. Срок передачи этих материалов истекает 29 января.