Новосибирские ученые создают уникальный термоядерный двигатель

Ученые из Новосибирска начали серию экспериментов по созданию термоядерного плазменного двигателя для космических ракет, которые можно будет использовать для более быстрых полетов на Луну и Марс. Об этом сообщает NGS.RU.

Установку под названием СМОЛА (спиральная магнитная открытая ловушка) запустили в Институте ядерной физики РАН в конце 2018 года. Ученые заявляют, что ловушка позволяет удерживать плазму и ускорять ее. Эксперименты продлятся до 2021 года.

​В институте считают, что установку смогут использовать в качестве двигателя для полетов на Луну и на Марс. Предполагается, что устройство сможет разгонять космический аппарат до скорости, недостижимой для химических двигателей.