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Новосибирские ученые создают уникальный термоядерный двигатель

Иллюстративное фото

Ученые из Новосибирска начали серию экспериментов по созданию термоядерного плазменного двигателя для космических ракет, которые можно будет использовать для более быстрых полетов на Луну и Марс. Об этом сообщает NGS.RU.

Установку под названием СМОЛА (спиральная магнитная открытая ловушка) запустили в Институте ядерной физики РАН в конце 2018 года. Ученые заявляют, что ловушка позволяет удерживать плазму и ускорять ее. Эксперименты продлятся до 2021 года.

​В институте считают, что установку смогут использовать в качестве двигателя для полетов на Луну и на Марс. Предполагается, что устройство сможет разгонять космический аппарат до скорости, недостижимой для химических двигателей.

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