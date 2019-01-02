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Британская полиция: нападавший в Манчестере действовал в одиночку

Полиция на месте нападения в Манчестере

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Британская полиция заявила, что преступник, ранивший ножом трех человек в новогоднюю ночь в Манчестере, действовал один. При этом, как сообщает Reuters, правоохранительные органы продолжают проверять связи нападавшего.

Официально нападение в Манчестере расследуется как террористический акт. Сам нападавший был задержан. Ему 25 лет. Полиция сообщала, что он может страдать психическим расстройством. После осмотра его направили в медицинское учреждение.

В новогоднюю ночь преступник напал на людей на железнодорожной станции и ранил ножом трех человек – пожилую пару и полицейского. По словам очевидцев, в момент нападения он кричал "Аллах акбар".

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