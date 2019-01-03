Посол США посетил задержанного российскими властями американца

Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил находящегося в следственном изоляторе "Лефортово" американского гражданина Пола Уилана, задержанного российскими властями по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента.

Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США требуют немедленного освобождения Пола Уилана и хотят получить объяснение причин его ареста. По словам Помпео, США "четко дали понять России, что рассчитывают узнать больше о выдвинутых обвинениях и разобраться, в чем именно его обвиняют".

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ России 28 декабря. Против него возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подробности дела неизвестны.

48-летний Пол Уилан занимает пост директора по международной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается поставками автомобильных запчастей. Уилан – морской пехотинец в отставке. Он дважды участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен из вооруженных сил США за воровство. Газета The Washington Post ранее сообщила, что задержанный мог общаться на русском языке и с 2007 года регулярно посещал Россию.

По сообщению агентства "Росбалт" со ссылкой на источник в спецслужбах, Уилан был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Эти сведения составляют гостайну, отметил собеседник агентства. Американец получил флеш-карту в номере гостиницы "Метрополь", где он и был задержан.

Родственники Уилана настаивают, что он невиновен. По словам брата задержанного Дэвида Уилана, Пол приехал в Москву на свадьбу друга.

Об аресте Пола Уилана стало известно спустя менее суток после того, как президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление президенту США Дональду Трампу, сообщив, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по широкому кругу вопросов.