К задержанному в Москве гражданину США пустили американских консулов

К задержанному в Москве гражданину США Полу Уилану пустили американских консулов. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подробности дела неизвестны.

По данным СМИ, 48-летний Пол Уилан работает в американской компании BorgWarner. Она производит детали для автомобилей. Уилан занимает там пост директора по безопасности. СМИ также сообщают, что Уилан – морской пехотинец в отставке. Он дважды участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен из вооруженных сил США за воровство.

Родственники Уилана его связи с разведкой отрицают. По их словам, он приехал в Москву на свадьбу друга. Газета The Washington Post ранее сообщила, что задержанный мог общаться на русском языке и с 2007 года регулярно посещал Россию.