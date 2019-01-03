Экс-министр финансов Подмосковья экстрадирован из Франции

Бывший министр финансов и заместитель председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов экстрадирован из Франции, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. В России он обвиняется в 22 эпизодах мошенничества, растрат бюджетных средств и легализации имущества на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей. Экс-чиновник был объявлен в международный розыск в 2010 году.

Дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона с 2013 года, когда он был арестован французской полицией. Во Франции ему также были предъявлены обвинения в легализации криминальных доходов, полученных от совершения преступлений в России – по версии следствия, на них Кузнецов приобрёл несколько объектов недвижимости, оформив их на своё имя, имя своей жены, а также на различные юридические лица, владельцами которых выступили они оба.

Позднее суд в Лионе выпустил Кузнецова из-под стражи, поскольку срок его содержания под арестом превысил "разумное время", что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Последнее время экс-министр жил в своей квартире в Париже под наблюдением полиции. Он также был вынужден сдать французским властям свой паспорт.

28 декабря 2018 года Государственный совет Франции окончательно отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче.

Ранее сообщалось, что на складе в Санкт-Петербурге, принадлежащем Кузнецову, были найдены многочисленные предметы роскоши – в частности, 82 предмета старинной мебели, 113 картин известных художников, две старинные иконы высотой около 1,5 метров каждая и 13 ящиков с редкими экземплярами книг. По версии следствия, всё это имущество, купленное Кузнецовым на похищенные из бюджета деньги, он должен был переправить в США своей супруге Жанне Булох, являющейся гражданкой этой страны.