Глава Красноярского края устроил новогодний прием за 1,7 млн рублей

На новогодний прием губернатора Красноярского края Александра Усса потратили 1 миллион 700 тысяч рублей денег налогоплательщиков. Закрытое мероприятие провела певица Вера Брежнева, а попасть на него можно было только по пригласительным билетам. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

На мероприятие, состоявшееся в городской филармонии, пригласили местных бизнесменов и депутатов. При этом сам прием не анонсировался в открытых источниках. Из затраченных на его проведение денег 638 тысяч рублей ушли на украшение филармонии, еще 200 тысяч бюджетных средств потратили на тысячу стеклянных шаров. На выступление музыкальных групп выделили 495 тысяч рублей. При этом в материалах госзакупок не упоминается о выступлении Брежневой.

​В конце декабря 2017 года красноярский журналист Виталий Поляков опубликовал видео о том, что в таежной заимке у деревни Александровка регулярно останавливается на тот момент врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Чиновник прилетал туда на вертолёте. В следующем месяце Полякова уволили из телекомпании "Афонтово" из-за публикации ролика, который он снимал на свои средства, так как знал, что телекомпания его не опубликует.

Александр Усс был назначен президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Год спустя на выборах губернатора его избрали главой края.