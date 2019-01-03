США увеличили госдолг и подсчитали потери от "шатдауна"

Государственный долг США за два года президентства Дональда Трампа увеличился более, чем на два триллиона долларов. К концу 2018 года он составил почти 22 триллиона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные министерства финансов США.

Телеканал напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп обещал сократить госдолг в течение восьми лет – за два президентских срока. Президент утверждал, что проводимые им реформы и пересмотр торговых договоров приведут к росту экономики. Это должно было позволить оплатить долг наличными средствами.

Источники CNN утверждают, что Трамп серьёзно обеспокоен проблемой госдолга и потребовал от всех министерств сокращения бюджета на пять процентов.

За время восьмилетнего президентского правления Барака Обамы госдолг США вырос на девять триллионов долларов и составил почти 20 триллионов.

Тем временем Белый дом оценил потери экономики США из-за временной приостановки работы федерального правительства. Как сообщает Bloomberg, объем производства в стране будет сокращаться на 0,1 процента каждые две недели. В третьем квартале прошлого года рост ВВП составил более трех процентов. Ожидается, что в четвёртом квартале рост замедлится из-за увеличения дефицита торгового баланса.

22 декабря Белый дом в третий раз за год объявил о частичной приостановке работы федерального правительства - "шатдауна". Законодателям не удалось договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. На этом настаивает Трамп. Президент США считает, что Конгресс должен выделить более пяти миллиардов долларов на начальный этап проекта. Против этого выступают демократы.