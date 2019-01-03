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В Ростовской области обрушилась часть офисного здания

В Новочеркасске обрушилась стена офисного здания, 3 января 2019 года

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В городе Новочеркасск Ростовской области обрушилась часть офисного здания. Пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС.

Инцидент произошёл вечером 3 января. Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров. По данным МЧС, эта часть здания не использовалась.

В помещении находится офис банка и боулинг-клуб. Региональное издание DonDay пишет, что во время происшествия в боулинг-клубе находились люди. Им удалось самостоятельно покинуть помещение.

Прокуратура начала проверку. По предварительной версии, причина обрушения стала незаконная перепланировка на первом этаже здания

Информация об инциденте в Ростовской области поступила на фоне завершившейся поисково-спасательной операции после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Там жертвами стали 39 человек. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв газа в одной из квартир.

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