Опознаны все 39 погибших при разрушении дома в Магнитогорске

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 погибших в результате разрушения от взрыва подъезда десятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Среди жертв – шестеро детей. Сегодня пройдут первые похороны погибших.

В больницах Магнитогорска, Челябинска и Москвы остаются пятеро раненых, в том числе – 11-месячный младенец. Он провёл под завалами более 35 часов. Сейчас мальчик находится в московской клинике. Его состояние – стабильное, угрозы для жизни нет.

Утром 31 декабря в одном из подъездов десятиэтажного дома в Магнитогорске из-за мощного взрыва рухнули перекрытия. По информации МЧС, 35 квартир разрушены полностью, ещё 10 – частично. Причиной случившегося следствие называет взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

Власти Магнитогорска планируют сохранить 12-подъездный дом, пострадавший в результате недавнего взрыва, разделив его на два отдельно стоящих здания. Жители пострадавшего дома просят губернатора Челябинской области Бориса Дубровского их переселить.