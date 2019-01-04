Помпео сообщил о начале вывода американских войск из Сирии

Американские военнослужащие начали покидать Сирию. Об этом сообщил в интервью телеканалу Newsmax госсекретарь США Майк Помпео. Он отказался называть график вывода войск, пояснив, что не хочет, чтобы противник получил доступ к такой информации.

Помпео добавил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен принимать меры для "стабильности на Среднем Востоке", и Соединенные Штаты продолжат кампанию против джихадистов запрещенной группировки "Исламское государство" и против деятельности Ирана, который оказывает поддержку Дамаску. Помпео также заявил, что США намерены убедиться, что военные Турции "не устроят курдам бойню" в Сирии. По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит реализацию этих целей. "Просто мы добьёмся всего этого, когда наших войск не будет в Сирии", - сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над террористической группировкой "Исламское государство". Командование американской армии не согласилось с президентом, посчитав вывод войск преждевременным.

1 января стало известно, что Трамп согласился замедлить вывод войск и дал на это четыре месяца. По данным СМИ, президент США изменил свою позицию после визита на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Военачальники якобы убедили Трампа, что джихадисты до конца не побеждены.

В Сирии, на территории, неподконтрольной правительству Башара Асада, размещены около 2 тысяч американских военных. Они ведут борьбу с "Исламским государством" в составе международной коалиции.