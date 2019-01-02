Трамп заявил о намерении США защитить сирийских курдов

США выведут свои войска из Сирии "в течение определенного времени". Об этом заявил президент Дональд Трамп. Он объяснил отказ называть более точный срок стремлением защитить поддерживаемых США сирийских курдов.

О возможном наступлении на них ранее заявила Турция. Агентство Reuters после этого сообщило о плане Пентагона оставить курдам оружие после вывода американских войск. Речь идет бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах. Однако окончательное решение по этому вопросу не принято.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над террористической группировкой "Исламское государство". Командование американской армии не согласилось с президентом, посчитав вывод войск преждевременным.

1 января стало известно, что Трамп согласился замедлить вывод войск и дал на это четыре месяца. По данным СМИ, президент США изменил свою позицию после визита на американскую военную базу в Ираке на прошлой неделе. Военачальники якобы убедили Трампа, что джихадисты до конца не побеждены.

Турция утверждает, что курдские формирования, которые воевали на стороне США против "Исламского государства", связанны с "Рабочей партией Курдистана". Анкара и многие страны мира, включая государства Евросоюза, считают эту организацию террористической.