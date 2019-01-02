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Трамп заявил о намерении США защитить сирийских курдов

Президент США Дональд Трамп

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США выведут свои войска из Сирии "в течение определенного времени". Об этом заявил президент Дональд Трамп. Он объяснил отказ называть более точный срок стремлением защитить поддерживаемых США сирийских курдов.

О возможном наступлении на них ранее заявила Турция. Агентство Reuters после этого сообщило о плане Пентагона оставить курдам оружие после вывода американских войск. Речь идет бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах. Однако окончательное решение по этому вопросу не принято.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это решение победой над террористической группировкой "Исламское государство". Командование американской армии не согласилось с президентом, посчитав вывод войск преждевременным.

1 января стало известно, что Трамп согласился замедлить вывод войск и дал на это четыре месяца. По данным СМИ, президент США изменил свою позицию после визита на американскую военную базу в Ираке на прошлой неделе. Военачальники якобы убедили Трампа, что джихадисты до конца не побеждены.

Турция утверждает, что курдские формирования, которые воевали на стороне США против "Исламского государства", связанны с "Рабочей партией Курдистана". Анкара и многие страны мира, включая государства Евросоюза, считают эту организацию террористической.

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