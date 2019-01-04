В правительстве ФРГ заявили, что готовы к новым спадам в отношениях с РФ

Уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией заявил, что отношения с Москвой в 2019 году будут не менее напряжёнными, чем в прошлом. Дирк Визе назвал политику Кремля непредсказуемой, напомнив о скандале вокруг отравления Скрипалей в Великобритании и инциденте в Азовском море.

Спецпредставитель ФРГ по вопросам России отметил, что в наступившем году вероятен спад отношений с Москвой. По его мнению, это может произойти на фоне выборов президента Украины. Дирк Визе считает, что в политике Москвы будет много неопределённости – по его мнению, остаётся неопределённым кто придёт к власти в России после 2024 года.

Германия – одна из стран, выступающих в поддержку санкций Евросоюза в отношении России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно подчёркивала, что Россия нарушает международное право по отношению не только к Украине, но и к другим своим соседям.