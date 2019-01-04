WADA: важен сам факт передачи данных Московской лаборатории

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор объяснил, почему организация решила дать России отсрочку для предоставления данных из московской лаборатории до 14-15 января. Данные из Московской лаборатории должны были передать в WADA до 31 декабря. Представители международной организации дважды прилетали в Москву, но доступ к базе предоставлен не был.

После этого комиссия спортсменов WADA призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. 14 января исполком WADA соберется, чтобы обсудить этот вопрос.

По словам Тейлора, он не считает, что "отсрочка — это что-то плохое, ведь главное — получить данные из лаборатории. Какая разница – до 31 декабря это случилось или на следующей неделе?", сказал представитель Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, WADA все равно обязано будет дать российским властям время на объяснение сложившейся ситуации. В случае если решение о лишении статуса будет принято без объяснения причин, у России будут хорошие шансы на победу в суде, а этого никто не хочет, отметил Тейлор.

РУСАДА было лишено прав в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах. Москва признала провал в сфере борьбы с запрещенными веществами в спорте. Но поддержку допинга на государственном уровне и причастность спецслужб и чиновников отрицает.