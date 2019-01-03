Комиссия спортсменов WADA требует отстранения РУСАДА

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Это связано с тем, что российская сторона до сих пор не предоставила доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории.

РУСАДА было лишено прав в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах. Москва признала провал в сфере борьбы с запрещенными веществами в спорте. Но поддержку допинга на государственном уровне и причастность спецслужб и чиновников отрицает.

После восстановления в статусе WADA обязала Россию до 31 декабря предоставить оригинал электронной базы данных из Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия международной организации дважды прилетала в Москву, но доступ предоставлен не был.

Президент WADA Крейг Риди заявил, что он "глубоко разочарован" действиями российских чиновников. 14 января исполком организации соберется, чтобы обсудить вопрос статуса Российского антидопингового агентства.