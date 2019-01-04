NYT: министром обороны США могут назначить демократа Джима Уэбба

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает кандидатуру бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба на должность министра обороны США. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, с Уэббом связались вице-президент Майк Пенс и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвени. Высокопоставленный представитель Пентагона также подтвердил изданию, что кандидатура Уэбба обсуждается в Белом доме. Сам он пока никак не прокомментировал эту информацию.

Предыдущий глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку в декабре 2018 года. Это решение он принял на фоне разногласий с президентом Дональдом Трампом по вопросу вывода американских войск из Сирии.

Как пишет газета, у демократа Уэбба в Белом доме больше сторонников, чем у ряда республиканцев. Уэбб выступал против вторжения США в Ирак, кроме того бывший сенатор настаивает на более агрессивных мерах по отношению к Китаю. В этом он полностью разделяет позицию Дональда Трампа, отмечает издание.

Джиму Уэббу 72 года. Он окончил Военно-морскую академию США. Служил во Вьетнаме в морской пехоте, был дважды ранен и награжден Военно-морским крестом. При президенте Рональде Рейгане занимал пост первого помощника министра обороны, в 1987 году стал министром Военно-морских сил США. С 2007 по 2013 годыбыл сенатором-демократом от штата Вирджиния.В 2015 году участвовал в президентской предвыборной кампании, однако снял свою кандидатуру.