В Индии - столкновения из-за посещения храма женщинами

В штате Керала на юге Индии продолжаются столкновения радикально настроенных индуистов с полицией. Их причиной стала отмена запрета на вход женщин в один из храмов.

В пятницу правоохранительные органы сообщили, что вопреки протестам на территорию храма в Сабаримале зашла еще одна, третья по числу женщина. До 1 января 2019 года вход в один из главных индуистских храмов был запрещен женщинам в возрасте от 10 до 50 лет.

Индийские правоохранительные органы подтвердили в пятницу, что на территорию храма пропустили 46-летнюю гражданку Шри Ланики. Она стала третьей женщиной, которой разрешили помолиться в святыни, несмотря на то, что охрана комплекса пыталась остановить её у входа.

В связи с отменой запрета на посещение храма для женщин в "менструальном возрасте" (согласно правилам храма, это от 10 до 50 лет), по всей Индии проходят протесты радикально настроенных индуистов. Самого большого накала митинги достигают в штате Керала, где находится ранее запретная для многих женщин святыня.

Сообщается о задержании более тысячи трёх сотен человек только в этом регионе. Протестующие подожгли несколько местных отделений индийской правящей партии. Также известно о повреждении около сотни автобусов общественного транспорта в ходе митингов.

В результате столкновений погиб один человек.

1 января впервые за несколько веков двум женщинам удалось войти в храм в святыне Сабаримала и помолиться. В тот же день в Индии женщины выстроились в живую цепь длиной 620 километров. Так они выступили в поддержку гендерного равенства. По оценкам властей, в акции приняли участие более пяти миллионов человек.

Долгое время женщинам в возрасте от 10 до 50 лет запрещали вход в храм. В сентябре Верховный суд Индии официально снял запрет, решение вступило в силу 1 января 2019 года. Ранее женщин, которые пытались войти в храм, паломники-мужчины забрасывали камнями и палками.