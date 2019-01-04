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В Петербурге скончался литературовед Борис Аверин

Борис Валентинович Аверин. Фото с обложки его книги "Дар Мнемозины"

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В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, филолог Борис Аверин. Ему было 76 лет.

С 1974 года Аверин работал на кафедре истории русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского университета. В 1981 году учёному не дали защитить докторскую диссертацию на тему автобиографической прозы из-за отказа цитировать Владимира Ленина.

Свою научную деятельность он посвятил главным образом изучению творчества Владимира Набокова. Он автор комментариев к ряду произведений Набокова. Аверин также изучал творчество других писателей первой половины XX века, в том числе Ивана Бунина. Известен он и как исследователь истории Петергофа.

Борис Валентинович Аверин. Фото с обложки его книги "Дар Мнемозины"
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Родные Аверина рассказали, что причиной смерти стали последствия тяжелой болезни. О дате и месте прощания с ученым будет объявлено позднее.

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