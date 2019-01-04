"Гнали как скот": москвичи обсуждают давку в центре города

Вечером в четверг в центре Москвы образовалась пробка из пешеходов. Люди не могли покинуть центр города из-за транспортного коллапса, закрытых станций метро и перекрытий дорог служащими силовых ведомств. Об этом в газете "Новые известия" рассказала бывшая ведущая советского Центрального телевидения Ирина Мишина. У неё ушло три часа, чтобы пройти через толпу пешеходов полуторакилометровый путь от Большой Дмитровки до Лубянки (обычно эта дорога занимает у пешехода 18 минут).

"Мы с ребенком решили, что надо срочно уносить ноги из этой бессмысленной толчеи, но не тут-то было. Выход из был огражден железными изгородями и полицией. Все входы станции "Охотный ряд" были закрыты. Встречавшиеся на нашем пути полицейские ничего определенного не говорили. Лишь один задал направление: "Идите к Большому Театру, там стоянка такси, есть шанс уехать", — пишет журналист. "Самое страшное, что в этой обезумевшей от ужаса и непонимания происходящего толпе было много детей. Очень много. Кто мог – брал их на руки. В районе Охотного ряда наше движение ограничили плотно стоящие автобусы полиции".

Когда Мишина дошла до метро "Лубянка", ей пришлось столкнуться с новой проблемой: "метро "Лубянка" действительно работало. Правда, открыта была всего одна дверь и чтобы попасть внутрь, пришлось отстоять очередь. А внутри метро нас ждали турникеты. Чтобы сесть в вагон, нам тоже пришлось отстоять очередь".

Мишина — не единственный человек, жалующийся на давку в центре Москвы в четверг. Обсуждение поддержали и другие очевидцы.

Елена Касал: "Вот и мы вчера были именно там, и нас угораздило оказаться именно в это время с 16 до 18. От Манежки до Большого действительно шли плотной толпой. Были бы мы туристами —простительно, но живя в Москве и зная эти коллапсы".

Евгения Максимова: "Эта ситуация, видимо, уже стала стандартной в новогодние дни. В прошлом году мы также возвращались из Камерного Театра с Никольский. Нас чуть не раздавили. Войти в метро было невозможно, часть близлежащих станций закрыта".

Мария Кураева: "У меня несколько друзей опрометчиво решили прокатиться в центр. Все счастливы, что вовремя смылись. Говорят, гулять там нереально"

Kontr Porta: "Мы с сыном тоже попали в этот кромешный ад. … Наверху повсюду была давка — Кузнецкий мост, Большая Дмитровка едва дышали в скоплении людей, месящих ногами грязно-снежную жижу. Какие-то смешные гиды пихали в лицо ментам свои жалкие электронные билеты в какие-то театры со словами "Файв персонс, файв персонс виз ми!" Менты отгораживались от них и от нас с сыном металлическими оградками, вяло отбрехиваясь: "Собянину, Собянину напишите!..

Кое-что стало понятно в этом дурдоме, когда мы увидели, что Тверская превращена в пешеходную зону ради каких-то унылых "праздничных конструкций".

Вечером в четверг информационное агентство "Москва" рассказало со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения, что движение в центре города затруднено из-за огромных скоплений пешеходов. По данным собеседника агентства, в выходной день большое количество людей поехало гулять на Красную площадь, в парк "Зарядье" и на центральные улицы. Из-за большого количества пешеходов в городе было сложно проехать.

В первые минуты 1 января в московском парке Горького обрушился пешеходный мост. Травмы получили 13 человек. Многие комментаторы предположили, что мост рухнул из-за переизбытка людей, в парке заявили, что причиной аварии стало нарушение целостности конструции.