МИД России подтвердил арест в США гражданина России Макаренко

Министерство иностранных дел России подтвердило сообщения СМИ об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах (США).

"Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 г.р., прибыл на о. Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта", – говорится в комментарии на сайте МИД РФ. Отмечается, что посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся не от американских правоохранительных органов, а от близких Дмитрия Макаренко. "Власти США – в нарушение двусторонней Консульской конвенции – не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трёхдневный срок", – отмечают в российском дипломатичеcком ведомстве.

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В комментарии МИД сказано, что, по имеющейся информации, Макаренко этапирован с Северных Марианских островов во Флориду. Российское посольство в США продолжает добиваться консульского доступа к арестованному, который в соответствии с двусторонней Консульской конвенцией должен был быть предоставлен российской стороне до 2 января. В Москве требуют от Вашингтона разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав гражданина России, подчёркивается в комментарии российского Министерства иностранных дел.

Ранее в субботу появились сообщения о том, что россиянина обвиняют в попытке экспортировать в Россию запрещённую к поставкам военную технику, в частности, приборы ночного видения и тепловизоры, и отмывании денег. Ордер на его арест был выдан во Флориде в 2017 году. Ещё один человек, проходящий по этому же делу, Владимир Неведомый, уже приговорён к 26 месяцам тюрьмы.

ТАСС сообщил со ссылкой на газету Guam Post, что Макаренко был сообщником выходца с Украины Владимира Невидомого, являющегося американским гражданином, которого в июне 2018 года суд в США приговорил к более чем двум годам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта военных технологий в Россию. По версии обвинения, Невидомый приобретал образцы товаров в период с апреля по ноябрь 2013 года и отправлял в Россию, не указывая их настоящее предназначения или же маскируя под товары домашнего обихода. Одна из посылок была перехвачена американской таможенной службой, после чего Невидомого задержали и предъявили ему обвинение. Он согласился признать в суде свою вину и сотрудничать со следствием.