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МИД России подтвердил арест в США гражданина России Макаренко

Здание МИД России на Смоленской площади

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Министерство иностранных дел России подтвердило сообщения СМИ об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах (США).

"Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 г.р., прибыл на о. Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта", – говорится в комментарии на сайте МИД РФ. Отмечается, что посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся не от американских правоохранительных органов, а от близких Дмитрия Макаренко. "Власти США – в нарушение двусторонней Консульской конвенции – не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трёхдневный срок", – отмечают в российском дипломатичеcком ведомстве.

В комментарии МИД сказано, что, по имеющейся информации, Макаренко этапирован с Северных Марианских островов во Флориду. Российское посольство в США продолжает добиваться консульского доступа к арестованному, который в соответствии с двусторонней Консульской конвенцией должен был быть предоставлен российской стороне до 2 января. В Москве требуют от Вашингтона разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав гражданина России, подчёркивается в комментарии российского Министерства иностранных дел.

Ранее в субботу появились сообщения о том, что россиянина обвиняют в попытке экспортировать в Россию запрещённую к поставкам военную технику, в частности, приборы ночного видения и тепловизоры, и отмывании денег. Ордер на его арест был выдан во Флориде в 2017 году. Ещё один человек, проходящий по этому же делу, Владимир Неведомый, уже приговорён к 26 месяцам тюрьмы.

ТАСС сообщил со ссылкой на газету Guam Post, что Макаренко был сообщником выходца с Украины Владимира Невидомого, являющегося американским гражданином, которого в июне 2018 года суд в США приговорил к более чем двум годам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта военных технологий в Россию. По версии обвинения, Невидомый приобретал образцы товаров в период с апреля по ноябрь 2013 года и отправлял в Россию, не указывая их настоящее предназначения или же маскируя под товары домашнего обихода. Одна из посылок была перехвачена американской таможенной службой, после чего Невидомого задержали и предъявили ему обвинение. Он согласился признать в суде свою вину и сотрудничать со следствием.

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