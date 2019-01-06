Директор НАСА отменил приглашение Рогозину посетить США

Глава американского космического агентства НАСА Джим Брайденстайн заявил, что принял решение отменить планировавшийся на февраль визит в США руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Ранее сообщалось, что визит был "отложен".

Как сказал Брайденстайн газете The Washington Post, агентство прошлой осенью пригласило Рогозина, который находится в санкционном списке, чтобы сохранить "прочные рабочие отношения" с Роскосмосом. Решение, однако, было пересмотрено после резкой критики со стороны ряда сенаторов, - заявил директор НАСА.

В частности, сенатор-демократ Джин Шахин назвала Рогозина одним из архитекторов "кампании агрессии, которую ведёт Кремль против своих соседей". Кроме того, сенатор отметила, что Рогозин "известен своими расистскими, гомофобскими и антиамериканскими заявлениями", а его приезд в США подорвал бы национальную безопасность США.

Шахин поддержали заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер и председатель подкомитета по космосу республиканец Тед Круз, который неоднократно выражал тревогу в связи с тем, что зависимость НАСА от России в космической области дает Владимира Путину козыри в противостоянии с США.

Дмитрий Рогозин попал в санкционный список, еще будучи вице-премьером российского правительства. Он известен рядом громких заявлений в том числе явно антиамериканского характера. В октябре прошлого года Брайденстайн посетил Россию. Тогда же, согласно изданию Politico, он пригласил Рогозина приехать в начале нынешнего года в Хьюстон, где находится штаб-квартира НАСА, и выступить в университете Райса.

Несмотря на резкое ухудшение американо-российских отношений, обе страны сотрудничают в космосе. В миссиях на Международной космической станции участвуют российские космонавты и американские астронавты, которых доставляют в космос российские корабли "Союз".