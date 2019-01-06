В Голливуде 7 января пройдёт церемония вручения "Золотого глобуса"

Голливуд готовится к 76-й ежегодной премии "Золотой глобус". Церемония награждения лауретов пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 7 января по московскому времени.



Лидер премии по количеству номинаций – комедия "Власть" Алама МакКея о бывшем вице-президенте США Дике Чейни. Она заявлена в шести номинациях: "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".





По пять номинаций у фильма "Звезда родилась" с Леди Гагой и Брэдли Купером, ирландского исторического фильма "Фаворитка" и американской комедийной драмы "Зелёная книга". "Чёрный клановец" Спайка Ли и "Мэрри Поппинс возвращается" участвуют в четырех номинациях каждый.

"Золотой глобус" – американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.