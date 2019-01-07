Брат американца Уилана связал его арест в Москве с делом Марии Бутиной

Брат американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, не исключил, что последнего, возможно, хотят обменять на арестованную в США россиянку Марию Бутину. В интервью корреспонденту Associated Press Дэвид Уилан сказал, что не может не задаться вопросом о возможной связи между этими двумя событиями.

Президент США Дональд Трамп, отвечая в воскресенье в Белом доме на вопрос журналиста о судьбе Пола Уилана, заявил: "Мы с этим разбираемся".

Ранее член Совета Федерации Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США – Виктора Бута и Марию Бутину. Однако в министерстве иностранных дел России заявили, что считают обсуждение подобного вопроса преждевременным.

Бывший служащий резерва Корпуса морской пехоты США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря. Федеральная служба безопасности России подозревает его в шпионаже. Сам Уилан вину не признаёт. В последние годы Уилан работал директором по безопасности американской компании BorgWarner, которая поставляет запчасти для автомобилей. Брат Уилана в интервью BBC рассказал, что тот регулярно ездил в Россию. Однако он отверг возможность его работы на разведку.

За неделю до задержания Уилана в Москве президент России Владимир Путин на пресс-конференции отвечал на вопрос о возможности задержания в России иностранных граждан для обмена на россиян. "Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять", – заявил Путин.​