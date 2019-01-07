Путин поздравил россиян с Рождеством, отметив роль РПЦ в жизни страны

Президент Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с Рождеством. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил вклад праздника в сохранение семейных и народных обычаев и веры в "добрые перемены". По словам президента, Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют "большую, позитивную роль в жизни страны", заботясь о воспитании молодежи, а также общественном согласии и "гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога", говорится в поздравлении российского президента.



Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили.



В Киеве сегодня в соборе Святой Софии рождественскую литургию отслужит митрополит Епифаний – впервые качестве полноправного главы поместной церкви, признанной Вселенским престолом. Накануне

в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины томос об автокефалии. Этим актом формально завершился процесс создания новой церкви, пятнадцатой среди признанных поместных православных церквей в мире.

В Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви – результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела. Против автокефалии Украинской православной церкви также возражает Русская православная церковь. Она не признаёт каноничность новой украинской церкви.