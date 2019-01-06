Киев готовится к первой рождественской литургии после томоса

7 января митрополит Епифаний отслужит в киевском соборе Святой Софии рождественскую литургию – первую в качестве полноправного главы поместной церкви, признанной Вселенским престолом.
В воскресенье, 6 января, в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии (грамоту о независимости), тем самым формально завершив процесс создания новой церкви – пятнадцатой в семействе признанных поместных православных церквей в мире.
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. В соборе участвовали все иерархи непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два епископа Украинской православной церкви Московского патриархата.
Тогда же ее предстоятелем избрали митрополита Епифания, который был епископом УПЦ КП и наместником возглавлявшего ее патриарха Филарета.
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