Суд оштрафовал жителя Новокузнецка за покупку горнолыжных очков

Суд в Новокузнецке 6 января оштрафовал местного жителя Алексея Жаворонкова на 15 тысяч рублей за заказ через интернет горнолыжных очков со встроенной камерой. Об этом сообщает агентство "Город новостей". Его признали виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Осенью 2017 года Алексей Жаворонков решил купить на AliExpress солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать свои заезды. Посылка шла из Китая в Новокузнецк через Екатеринбург, где сотрудники таможни обратили внимание на наименование почтовой квитанции, в которой значилось запрещенное на территории России оборудование.

На Жаворонкова завели уголовное дело. Он вину он не признал, пояснив, что ему не было известно о запрете, а очки можно свободно купить через интернет. Кроме того, обвиняемый подчеркивал, что заказал оборудование без карты памяти, а значит, получить какую-либо негласную информацию, нарушив тем самым закон,он не мог.

В конце декабря пленум Верховного суда разрешил использовать "шпионскую" технику для обеспечения личной безопасности, охраны близких и имущества, а также слежения за животными.

Статья Уголовного кодекса о незаконном обороте "шпионской техники" в последние годы применялась сотни раз. Среди предметов, за которые могут осудить, ручки, часы, очки и брелоки с фотокамерами, малозаметные портативные микрофоны и другие гаджеты. Самым резонансным стало дело курганского фермера Евгения Васильева, задержанного за использование GPS-трекера для слежки за своим теленком. В трекере оказался микрофон, который можно включать дистанционно. Васильеву грозило до четырех лет лишения свободы. Лишь после вмешательства Владимира Путина дело было прекращено.