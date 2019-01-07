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Хорошо ли, что Вселенский патриарх признал независимую от Москвы православную церковь Украины?
24 минут(ы) назад
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360p | 6,5MB
720p | 13,3MB
1080p | 30,3MB
Опрос прохожих на улицах Москвы.
Хорошо ли, что Вселенский патриарх признал независимую от Москвы православную церковь Украины?
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