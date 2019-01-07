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Хорошо ли, что Вселенский патриарх признал независимую от Москвы православную церковь Украины?

Хорошо ли, что Вселенский патриарх признал независимую от Москвы православную церковь Украины?
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Опрос прохожих на улицах Москвы.

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