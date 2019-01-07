The Telegraph: Скрипали живут на юге Англии, они не в изоляции

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения на них в Солсбери не покинули Британию и не находятся в изоляции, утверждает газета The Telegraph со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, отец и дочь Скрипаль живут на юге Англии. Хотя они по-прежнему под наблюдением врачей, а их безопасность обеспечивают спецслужбы, они не ограничены в передвижениях. Прошлым летом, как утверждается, их даже посещали гости из России. Юлия Скрипаль, как утверждается, поддерживает связь со своими друзьями, которые не разглашают подробностей. Утверждается, что британские друзья помогли Юлии найти в Британии работу. Что именно за работа – не уточняется, говорится лишь, что она связана со знанием русского языка.
По данным газеты, Юлия Скрипаль собиралась вернуться в Россию, но решила отложить решение об этом, ознакомившись с материалами своего дела.
Газета цитирует бывшего сотрудника британских спецслужб Филипа Ингрема, который утверждает, что власти могли обеспечить Скрипалей небольшой пенсией, выделить им субсидии на жильё, покупку автомобиля и мебели. Опрошенные The Telegraph эксперты полагают, что серьёзная опасность Скрипалям сейчас не угрожает.
- Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и возложили ответственность за отравление на российскую военную разведку. После долгого лечения Сергей и Юлия Скрипаль выжили. Сергей с тех пор не появлялся на публике, Юлия Скрипаль в мае записала видеообращение.
- Со ссылкой на правительственные источники The Telegraph ранее сегодня написала, что британским властям известны все подробности покушения, в том числе и о роли президента Владимира Путина в его организации.
- Благодаря масштабному расследованию, проведенному британскими властями, детали заговора известны, установлены агенты российских спецслужб, совершившие нападение в Солсбери, пишет газета.
- По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. Руслан Боширов, как утверждается, – Анатолий Чепига. Оба они названы сотрудниками российской военной разведки.
- Москва категорически отрицает причастность к инциденту в Солсбери.
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