СМИ: Япония предложит России отказаться от компенсаций по Курилам

Власти Японии готовы обсудить с Москвой вопрос об отказе от взаимных требований каких-либо компенсаций по Курилам, чтобы облегчить переговорный процесс. Об этом сообщает издание "Ёмиури" со ссылкой на источники.

Ранее в Токио считали, что Южные Курилы со времен Второй мировой войны находятся "в оккупации" и что страна и бывшие жители островов вправе добиваться от Москвы выплаты "компенсации" за это. Однако теперь, по мнению японских властей, такие претензии затруднят переговоры по заключению мирного договора.

Ожидается, что предложение об отказе от компенсаций будет сделано японской стороной в ходе следующего раунда переговоров по мирному договору между странами. Как сообщили источники, соответствующий документ могут подписать одновременно с мирным договором между Японией и Россией.

​Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.

В ноябре после встречи лидеров России и Японии Кремль сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов — Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. По данным японских СМИ, премьер-министр Синдзо Абэ также рассматривает возможность вернуться к положениям декларации 1956 года. Ранее Токио соглашался на заключение мирного договора только после возвращения ему всех Южных Курильских островов.

Ожидается, что Путин и Абэ встретятся в России в конце января.