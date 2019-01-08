Власти Франции ужесточат наказание за несоглаcованные акции

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о планах правительства ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных протестов на фоне беспорядков, связанных с движением "жёлтых жилетов".

Выступая по телевидению, премьер заявил, что правительство Франции поддержит новое законодательство, предусматривающее наказание для тех, кто не заявляет о протестной акции, участвует в запрещенных демонстрациях и приходит на акции в масках, скрывающих лицо. По его мнению, гражданская ответственность погромщиков должна быть увеличена, они должны платить за нанесение ущерба, а не налогоплательщики.

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Протесты начались 17 ноября после объявления о повышении налогов на топливо. Люди по всей Франции в знак протеста надели светоотражающие жёлтые жилеты, отсюда и пошло название акции . Власти наложили мораторий на решение о повышении налога на топливо, однако протесты продолжаются под более широкими экономическими и политическими лозунгами – вплоть до отставки президента Макрона.

В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, 6 человек и еще около 1400 получили травмы.

Президент Франции в декабре пошел на ряд уступок участникам протестов, однако уже в новогоднем обращении заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет давать никаких поблажек при обеспечении общественного порядка".

По словам премьер-министра Франции, с начала протестов 17 ноября задержаны более пяти с половиной тысяч человек, не менее тысячи предстали перед судом. Во время ожидающейся новой волны протестов будет задействовано 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов, заявил глава французского правительства.