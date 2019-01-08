Телеканалы в США, после обсуждения, согласились дать эфир Трампу

После анонса предстоящего выступления Трампа о "кризисе" на южной границе, сделанного президентом в понедельник, владельцы каналов и сетей обсудили целесообразность предоставления главе Белого дома платформы для "расространения лжи" в прайм-тайм. Об этом сообщает издание Politico.



По данным рецензентов из The Washington Post, Дональд Трамп за время своего президентства, говоря о миграции, допустил 1 тысячу 130 высказываний, содержащих ложные утверждения или слова, вводящие в заблуждение.

Несмотря на это, компании ABC, CBS, NBC, MSNBC, CNN, Fox News and Fox Business, каждая отдельно, подтвердили, что будут транслировать выступление президента. Таким образом, хотя Трамп и назвал большинство СМИ "врагами народа", он продолжает пользоваться желанием телеканалов и сетей соглашаться на трансляцию его президентских обращений, говорится в публикации Politico.

Издание обращает внимание на ведущееся в последнее время противобороство между Трампом и законодателями-демократами по вопросу о финансировании строительства стены. Президент увязывает позицию демократов с невозможностью, по его словам, прекратить шатдаун (временное закрытие деятельности правительства), который продолжается уже несколько недель.