В Германии арестован подозреваемый в хакерской атаке на сотни политиков

В Германии арестован подозреваемый в причастности к крупной утечке личных данных сотен политиков, журналистов и знаменитостей, о которой стало известно несколько дней назад.

Как сообщила во вторник германская полиция, арестованному 20 лет, он живёт в земле Гессен. По данным источников журнала Spiegel и агентства DPA, он признался в том, что выложил личные данные политиков в Сеть. Утверждается, что он действовал в одиночку, у полиции пока нет каких-либо данных о его связях с иностранными спецслужбами.

Как утверждается, подозреваемый был владельцем ныне удалённого аккаунта в твиттере, в котором в течение декабря публиковались данные различных известных личностей. В конце декабря там же были выложены личные данные — фотографии, телефонные номера, адреса и даже фрагменты личной переписки сотен политиков, включая канцлера Ангелу Меркель.