В Германии арестован подозреваемый в хакерской атаке на сотни политиков

В Германии арестован подозреваемый в причастности к крупной утечке личных данных сотен политиков, журналистов и знаменитостей, о которой стало известно несколько дней назад.
Как сообщила во вторник германская полиция, арестованному 20 лет, он живёт в земле Гессен. По данным источников журнала Spiegel и агентства DPA, он признался в том, что выложил личные данные политиков в Сеть. Утверждается, что он действовал в одиночку, у полиции пока нет каких-либо данных о его связях с иностранными спецслужбами.
- Как утверждается, подозреваемый был владельцем ныне удалённого аккаунта в твиттере, в котором в течение декабря публиковались данные различных известных личностей. В конце декабря там же были выложены личные данные — фотографии, телефонные номера, адреса и даже фрагменты личной переписки сотен политиков, включая канцлера Ангелу Меркель.
- Утечка была замечена вечером 3 января и вызвала политический скандал. Наблюдатели обратили внимание, что меньше всего из парламентских партий от хакеров пострадала правопопулистская "Альтернатива для Германии".
- Представитель правительства Германии Мартина Фитц заявила, что среди опубликованных данных нет чувствительной и конфиденциальной информации о сотрудниках правительства. Ряд комментаторов напомнили о действиях российских хакеров в прошлом: в апреле 2018 года разведка ФРГ связала взлом компьютерной системы правительства Германии с группой российских хакеров под названием "Snake".
- Мотивы действий подозреваемого пока не ясны. Он утверждает, что он не отдавал себе отчёта в политических последствиях своих действий. Полиция пообещала рассказать подробности позднее во вторник.
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