Хакеры выложили в сеть данные сотен немецких политиков

Хакеры выложили в сеть личные данные сотен немецких политиков и внутренние документы политических партий. Об этом сообщает берлинская общественная радиостанция RBB Inforadio. Атака затронула все представленные в немецком парламенте партии, кроме правопопулистской "Альтернативы для Германии", отмечает издание.

Утечка была замечена вечером 3 января, но документы порционно выкладывались в декабре, перед Рождеством. В сеть выложены адреса и номера мобильных телефонов немецких политиков, в некоторых случаях украдены копии их личных документов, данные платёжных карт и личная переписка. Из партийных документов в сети оказались резюме на вакансии в партиях, списки партийных членов и офисные меморандумы. Данных, содержащих чувствительную информацию в утечке не обнаружено.

Документы были выложены в аккаунте в твиттере из Гамбурга с шестнадцатью тысячами подписчиков, сообщает RBB Inforadio. Никто из хакерских групп не взял на себя ответственность за утечку данных, мотивация взломщиков остаётся неясной.