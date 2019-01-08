ФСИН заявляет о снижении числа избиений подследственных

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко утверждает, что снижение уровня насилия в отношении подследственных связано с независимостью ведомства от министерства внутренних дел.

По словам Максименко,

сейчас "практически сломана" система,при которой розыск, следствие и арест находились в компетенции МВД."Когда человек находился в руках одних органов, происходили действительно страшные вещи — пресс, давление, насилие, что угодно", - сказал замглавы ФСИН в интервью "Интерфаксу". В то же время Максименко признал, что случаи неправомерного применения силы к осужденным все ещё встречаются.

В 2018 году Федеральная служба исполнения наказаний оказалась в центре нескольких скандалов, связанных с пытками и избиениями заключенных в колониях. Особое внимание привлекла ситуация в Ярославской колонии №1. В июле "Новая газета" опубликовала видеозапись того, как сотрудники ФСИН избивают заключенного. По итогам публикации Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии, по делу проходят более 10 человек. Впоследствии были возбуждены другие дела по факту пыток в той же колонии и колонии №3 в Угличе.

Заключённые и правозащитники жаловались на пытки и в других учреждениях системы ФСИН, в частности, в Омской области. В октябре в омской колонии №6 произошёл бунт, как утверждается, в связи с жестоким обращением с заключёнными.