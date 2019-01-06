Замдиректора ФСИН: "Наследия ГУЛАГа в нашей системе нет"

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко считает, что его ведомство некорректно сравнивать с существовавшим в советские времена Главным управлением лагерей НКВД (ГУЛАГ), несмотря на многочисленные обвинения в издевательствах над заключёнными и ущемлении их прав.

"На мой взгляд, никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет", – сказал Максименко в интервью Интерфаксу. По мнению замглавы ФСИН, "те времена давно канули в Лету", и сейчас не наблюдается массовых репрессий, расстрелов, неправосудных приговоров, пыток и "выбивания показаний".

По словам Максименко, если кто-то из сотрудников ФСИН бьёт заключённых, речь идёт не о наследии ГУЛАГа, а о том, что "мозгов нет у конкретного работника". От таких работников, по словам Максименко, служба бескомпромиссно избавляется.

В прошлом году особое внимание привлекла ситуация в Ярославской колонии №1. В июле "Новая газета" опубликовала видеозапись того, как сотрудники ФСИН избивают заключенного. По итогам публикации Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников колонии, по делу проходят более 10 человек. Впоследствии были возбуждены другие дела по факту пыток в той же колонии и колонии №3 в Угличе.

Заключённые и правозащитники жаловались на пытки и в других учреждениях системы ФСИН, в частности, в Омской области. В октябре в омской колонии №6 произошёл бунт, как утверждается, в связи с жестоким обращением с заключёнными. В конце прошлого года стало известно об уголовном деле в связи с подневольным трудом заключённых в колонии в Мордовии. Утверждается, что женщин заставляли работать по 16 часов. Ранее в этой колонии отбывала наказание участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Она первой ещё в 2013 году заявила о нарушении прав, однако тогда проверка не нашла нарушений.

В начале октября "Новая газета" сопоставила число сообщений о пытках в российских колониях с числом осужденных сотрудников ФСИН. За 2011–2017 годы осуждены были 65 работников ведомства, однако, по данным российского "Комитета против пыток", на них поступило в 2,5 раза больше жалоб.